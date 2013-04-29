Полноценный сон поможет зачать ребенка
09:12, 29 апреля 2013Зарубежные новости
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Репродуктивное здоровье
Регулярное недосыпание ухудшает качество мужской спермы. К этому выводу пришли ученые из Университета Южной Дании.
В ходе исследования они выяснили, как бессонница и различные проблемы со сном отражаются на мужской фертильности. Оказалось, что у мужчин, которые регулярно недосыпают, количество сперматозоидов на 25% меньше, чем у тех, кто получает полноценный сон. Таким образом, сон является важным фактором образа жизни, влияющим на репродуктивное здоровье.
Напомним, ранее французские ученые обнаружили, что качество спермы современных мужчин значительно хуже, чем у их ровесников еще 20 лет назад.
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