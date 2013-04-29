В Грузии произошло землетрясение
08:37, 29 апреля 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 3,3
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло сегодня в Онском районе на западе Грузии.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, эпицентр подземных толчков находился в 15 км к юго-востоку от города Они. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Удар стихии ощущался в расположенных поблизости от эпицентра селах и ряде соседних районов. Несколько десятков домов в сельской местности получили незначительные повреждения.
Онский район находится в сейсмически активной зоне. 8 сентября 2009 года там произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате травмы получили несколько человек, были повреждены более 1 тыс домов и строений, 400 из которых оказались непригодными для жилья.
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