В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло сегодня в Онском районе на западе Грузии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС , эпицентр подземных толчков находился в 15 км к юго-востоку от города Они. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Удар стихии ощущался в расположенных поблизости от эпицентра селах и ряде соседних районов. Несколько десятков домов в сельской местности получили незначительные повреждения.

Онский район находится в сейсмически активной зоне. 8 сентября 2009 года там произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате травмы получили несколько человек, были повреждены более 1 тыс домов и строений, 400 из которых оказались непригодными для жилья.