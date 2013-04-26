Виноградная диета предотвратит диабет

Обширный комплекс различных нарушений гормонального плана, клинических диагнозов, повышенного артериального давления, уровня сахара в крови, концентрации холестерина и других показателей называется просто – метаболический синдром. Это многоканальное заболевание значительным образом воздействует на риск появления диабета или инфаркта. В принципе оно влияет на любое сердечно-сосудистое заболевание, и может стать первопричиной его возникновения. Группе американских ученых наконец-то удалось найти простое и эффективное средство, которое поможет организму спастись от последствий этого малоприятного недуга.

Оказывается виноград – самое хорошее, а главное натуральное и безвредное средство, которое поможет нашим клеткам оставаться целыми. Такое открытие сделали исследователи из американского Университета Мичигана. Такой лечебный эффект виноград получил из-за своего интересного компонента – полифенола. Митчелл Сеймур, глава ученых, которые проводили эксперименты, позаботился, чтобы одни опыты проводились на крысах, которые сидели на жирной диете и ели виноград, а другим не вносили этот фрукт в рацион питания.

Итоги данных экспериментов шокировали многих скептиков. Оказывается, животные, которые не ели виноград были склонны к ожирению и имели проблемы с работой сердца, печени и почками. А та группа грызунов, которую кормили виноградным порошком целых три месяца, стала намного здоровее и активнее. Более детальный осмотр помог выяснить, что маркеры воспаления по всему организму значительно снизились. А самое главное, ученые не поверили тем изменениям, которые произошли с печенью и жировой тканью крыс.

hronika.info