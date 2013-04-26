Как укрепить память

Оказывается, мужским кулаком можно решать не только задачи утверждения своего физического превосходства - а и бороться со склерозом. Почаще сжимай пятерню правой руки в кулак – и тебя будут бояться не только твои недруги, но и банальный склероз.

Примерно так выглядит научный вывод, который сделали из своего эксперимента ученые Университета Монтклер (США). В ходе тестов проверялся 51 участник-доброволец. Им предложили в короткий промежуток времени запомнить список из более чем 70 слов. При этом часть тестируемых должна была периодически сжимать в кулак правую руку, другая часть – левую.

В итоге оказалось, что лучше всего с задачей на запоминание справились те из участников, кто сжимал правую руку. Из этого было сделано заключение, что ряд совершенно простых движений тела изменяют функцию головного мозга и улучшают память.

Исследование, по словам ученых, находится еще в самом начале. Следующий шаг – фиксация изменений в мозгу одновременно с работой мужских рук. Обещают, что будет очень интересно.

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