В Подмосковье в психдиспансере сгорели 38 человек

В Подмосковье в результате пожара в психоневрологическом диспансере погибло 38 человек, сообщили УНИАН в Следственном комитете России.

«По факту пожара 26 апреля в психоневрологическом диспансере в поселке Раменский Дмитровского района Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). По предварительным данным следствия, в результате пожара погибли 38 человек», - говорится в сообщении.

Для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела на место направлены опытные следователи и криминалисты следственного управления СК России по Центральному федеральному округу и Главного управления криминалистики. В настоящее время ведется осмотр места происшествия. На данным момент из пожарища уже извлечены тела 9 человек.

Следствием рассматриваются все возможные версии причин пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, поджег и другие.

По результатам осмотра места происшествия в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства клиники, должностных лиц контролирующих органов, ответственных за пожарную безопасность в медицинском учреждении.

По данным управления МЧС по Московской области, возгорание произошло в одноэтажном здании психоневрологической больницы № 14. По предварительным данным в здании находился 41 человек, в том числе 3 человека медицинского персонала. К месту пожара были направлены пожарные расчеты. По прибытию к месту пожара происходило горение здания по всей площади. В 04.13 мск пожар был локализован на площади 420 квадратных метров. В 04.48 мск пожар ликвидирован. Спасены 3 человека, судьба остальных остается неизвестной. Проводится оповещение родственников. В кратчайшие сроки была сформирована группировка сил и средств РСЧС Московской области. Всего к работам привлечено 281 человек и 64 единиц техники, в том числе от МЧС России – 219 человек и 46 единиц техники.