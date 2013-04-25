Репешок успешно восстанавливает печень

К такому выводу пришли австралийские врачи после того, как в ходе эксперимента предложили людям с больной печенью употреблять отвар из репешка в качестве дополнения к медикаментозному лечению.

По результатам проведенного исследования репешок оказался эффективным средством для восстановления работы печени, даже при самых сложных заболеваниях, включая цирроз, гепатит, образование камней и злокачественные опухоли.

Наблюдая за процессом восстановления, врачи констатировали факт значительного улучшения самочувствия больных, применяющих наряду с медикаментами настой травы репешка, и советуют принимать его также в профилактических целях.

newsland.com