Репешок успешно восстанавливает печень
10:04, 25 апреля 2013Зарубежные новости
0
Цирроз, гепатит, камни
К такому выводу пришли австралийские врачи после того, как в ходе эксперимента предложили людям с больной печенью употреблять отвар из репешка в качестве дополнения к медикаментозному лечению.
По результатам проведенного исследования репешок оказался эффективным средством для восстановления работы печени, даже при самых сложных заболеваниях, включая цирроз, гепатит, образование камней и злокачественные опухоли.
Наблюдая за процессом восстановления, врачи констатировали факт значительного улучшения самочувствия больных, применяющих наряду с медикаментами настой травы репешка, и советуют принимать его также в профилактических целях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter