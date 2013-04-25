В Китае число жертв птичьего гриппа достигло 23

Число жертв птичьего гриппа H7N9, впервые выявленного у человека в конце марта, увеличилось в Китае до 23 - скончался еще один житель провинции Цзянсу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости КНР.

Ранее сообщалось о 22 жертвах вируса H7N9, из которых 12 человек умерли в Шанхае, шестеро - в провинции Чжэцзян, три человека - в провинции Цзянсу и еще один - в провинции Аньхой.

Новых случаев заражения человека этим вирусом за прошедшие сутки не обнаружено. Таким образом, по состоянию на сегодня в Китае выявлены 108 заболевших: 33 человека в Шанхае, 24 - в провинции Цзянсу, 42 - в провинции Чжэцзян, четыре - в провинции Аньхой, три - в провинции Хэнань и по одному - в Пекине и Шаньдуне.

Вместе с тем, стало известно о первом заболевшем птичьим гриппом H7N9 за пределами материкового Китая - Тайваньская служба по контролю инфекционных заболеваний выявила первый на острове случай заражения вирусом H7N9 у 53-летнего тайваньца, вернувшийся во вторник из восточно-китайского города Сучжоу (провинция Цзянсу).

Китайские эксперты продолжают настаивать на том, что нет оснований говорить о передаче вируса H7N9 от человека к человеку. Также не обнаружено эпидемиологической связи между всеми случаями заболеваний. Нет сообщений и о случаях массового заболевания гриппом H7N9 домашней птицы. Специалисты заверяют, что опасный вирус погибает при термической обработке, и призывают население не паниковать, избегать контактов с живой птицей, более тщательно готовить продукты из мяса птицы.