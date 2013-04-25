Обрушилось 8-этажное здание фабрики: погибли 152 человека

В столице Бангладеш Дакке в результате обрушения 8-этажного здания погибли 152 человека.

По словам полицейских, владельцы обрушившейся фабрики проигнорировали предупреждение властей не пускать рабочих в здание, после того как во вторник там были обнаружены трещины в стенах, сообщает русская служба Би-Би-Си. Сейчас владельцы находятся в бегах.

По данным одного из спасателей, на момент обрушения в здании находилось около 2 тысяч человек.

Четверг объявлен в Бангладеш днем траура в память о жертвах трагедии.

В ноябре прошлого года более 100 человек погибли в результате пожара, охватившего швейную фабрику в пригороде Дакки. Эта трагедия привлекла внимание к условиям труда в Бангладеш. Международные компании, размещающие заказы в Бангладеш, потребовали от владельцев фабрик соблюдать технику безопасности.

Последнее крупное обрушение произошло в Дакке в 2010 году, когда рухнуло четырехэтажное здание. В результате погибло 25 человек.

В 2005 году в результате обрушения здания недалеко от места нынешней трагедии погибло 64 человека.