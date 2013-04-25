В Афганистане в результате землетрясения погибли люди

В Афганистане в результате землетрясения, произошедшего сегодня, 16 человек погибли и 119 пострадали.

Как передает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,7 произошло на глубине 66 километров в 11 километрах к югу от афганского города Мехтарлам - административного центра провинции Лагман, и в 25 километрах от города Джелалабад - административного центра провинции Нангархар.

По данным начальника управления по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Нангархар Абдулы Вахаба Ширзада, пострадали жители 22 уездов провинции и города Джелалабад. В настоящее время в джелалабдском городском госпитале находятся 75 раненых, состояние 38 из них критическое. В провинции Кунар один человек погиб и один получил ранения. Данные о жертвах из других афганских провинций пока не поступали.