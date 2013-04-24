Парацетамол лечит эмоциональные травмы?

Дополнительные свойства парацетамола обнаружили канадские ученые. Это хорошо известное обезболивающее и жаропонижающее средство также может использоваться для лечения эмоциональных травм и тревожных состояний.

Сотрудники Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что парацетамол способен облегчить симптом «экзистенциального ужаса». Это состояние беспокойства, которое возникает на фоне неопределенности смысла жизни и смерти.

Эксперимент с участием 120 студентов показал, что прием препарата приводит к эмоциональному онемению. Автор исследования Даниэль Рэндлес объяснил, что независимо от вида боли лекарство останавливает тревожный сигнал, который направляется к мозгу.

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