Парацетамол лечит эмоциональные травмы?
12:05, 24 апреля 2013Зарубежные новости
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Останавливает тревожный сигнал
Дополнительные свойства парацетамола обнаружили канадские ученые. Это хорошо известное обезболивающее и жаропонижающее средство также может использоваться для лечения эмоциональных травм и тревожных состояний.
Сотрудники Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что парацетамол способен облегчить симптом «экзистенциального ужаса». Это состояние беспокойства, которое возникает на фоне неопределенности смысла жизни и смерти.
Эксперимент с участием 120 студентов показал, что прием препарата приводит к эмоциональному онемению. Автор исследования Даниэль Рэндлес объяснил, что независимо от вида боли лекарство останавливает тревожный сигнал, который направляется к мозгу.
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