Кислоты омега-3, которые содержатся в жирной рыбе и морепродуктах, полезные для сердца. Они способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 35 процентов, пишут зарубежные СМИ.

В целом вероятность преждевременной смерти уменьшается на 27 процентов, а продолжительность жизни увеличивается в среднем на 2 года и 10 недель.

Это выводы Гарвардской школы общественного здоровья`я. Ученые исследовали медицинские данные около 3-х тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. В соответствии с признанными в Соединенных Штатах нормами, здоровые люди должны ежедневно потреблять 500 миллиграммов омега-3 из рыб`коровьим жиром. Если есть болезни сердечно-сосудистой системы, то доза составляет 800-800-1000 мг.. Не обязательно’обязательно пить его ложками. Достаточно есть скумбрию, тунец, сельдь.