Какие овощи и фрукты сделают кожу загорелой

В течение шести недель ученые следили за питанием добровольцев. В итоге выяснилось, что всего за месяц цвет кожи у тех, кто питался фруктами и овощами ярких цветов, приобрел красивый оттенок загара. Среди продуктов, употребляемых этой группой людей, преобладали морковь, болгарский перец, свёкла и киви.

Учёные, сделавшие это замечательное открытие, объяснили этот эффект тем, что в этих фруктах и овощах содержится большое количество каротоноидов, которые способны придавать яркость не только плодам, но и человеческой коже.

Кроме того, такой загар намного безопаснее, чем солнечный.