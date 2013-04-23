Бедность сохраняет здоровье

В период разрухи на Кубе стало значительно меньше диабета и сердечно-сосудистых заболеваний – констатируют ученые. Средний вес страдающих ожирением кубинцев за 90-е годы, когда после введения блокады Кубы с полок пропали многие продукты, а с заправок бензин, снизился на 5,5 кг.

При этом за 5-8 лет воздержания от переедания и пеших прогулок вместо передвижения транспортом, смертность от сахарного диабета 2 типа снизилась на 50%, а от инфаркта – на треть. А ходить пешком действительно пришлось, о масштабах бензинового кризиса говорит тот факт, что за 90-е Куба приобрела у Китая 1,5 миллиона велосипедов. С ростом Кубинской экономики с начала 21 века смертность от диабета, инфаркта и инсульта снова начали расти.

Получается, блага цивилизации отрицательно сказываются на нашем здоровье. Но выход есть – снизить массу тела, отказаться от многих продуктов, продающихся в супермаркете, передвигаться пешком или на велосипеде.