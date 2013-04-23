Белые грибы лечат ожирение

Белые грибы являются основой новой диеты. Результаты ее применения обнародованы на конференции Experimental Biology 2013, которая проходит в Бостоне.

Ученые из университета Джона Хопкинса в течение года проводили клинические испытания новой диеты, в которой красное мясо было заменено грибами. В эксперименте участвовали взрослые люди с ожирением, их средний возраст – 48,4 года. 88% из них – женщины. Часть участников не меняли своего рациона, а другая группа ежедневно употребляла чашку белых грибов, отказавшись от красного мяса.

Сравнительный анализ показал, что каждый участник второй группы сбросил, в среднем, 3,6% от своего первоначального веса, у них снизился ИМТ и уменьшился обхват талии на 6,5 см.

likar.info