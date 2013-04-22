В Нидерландах закрыто 20 школ из-за угроз стрельбы

В голландском городе Лейден закрыли более 20 школ из-за угроз массовой стрельбы, которые накануне появились в Интернете.

Как сообщает ВВС Украина, после того, как накануне на одном из веб-сайтов появилось сообщение о намерении открыть стрельбу в одной из школ города, полиция решила в понедельник, 22 апреля, отменить занятия в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах города.

Всего в университетском городке расположено 22 учебных заведения.

По сообщению голландских СМИ, вокруг двух наибольших учебных заведений города - Da Vinci College и Driestar College - утром находились полицейские.

bbc.co.uk