В России неизвестный расстрелял 5 человек и скрылся

Мужчина устроил массовое убийство в центре Белгорода (РФ) и скрылся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления МВД России.

В сообщении сказано, что сегодня около двух часов дня к магазину "Охотник" подъехал внедорожник BMW, оттуда вышел мужчина, который начал стрелять по людям на улице, а затем - в магазине. По последним данным полиции, погибли пять человек, в том числе три продавца и двое прохожих, еще один ранен.

Среди пятерых погибших - 14-летняя школьница, сообщил представитель пресс-службы регионального управления МВД.

"Среди погибших - ученица седьмого класса местной школы. Она была убита на улице", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, преступник вел стрельбу из ружья, оно пока не найдено.

«Спустя некоторое время автомобиль BMW X5 темного цвета, на котором, предположительно, скрылся подозреваемый, был найдена в другом квартале города. Розыск мужчины продолжается», - сказал собеседник агентства в УМВД.

Мотивы преступления пока неясны.