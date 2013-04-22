Всемирный банк планирует преодолеть бедность в мире
09:43, 22 апреля 2013Зарубежные новости
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На протяжении 17 лет
Всемирный банк планирует преодолеть бедность во всем мире на протяжении последующих 17 лет.
Чертой бедности, говорится в предложении политического комитета Всемирного банка, является выживание менее чем на 1,25 доллара США в день, и с этим нужно покончить до 2030 года, сообщает Радио «Свобода».
По оценкам Всемирного банка, в условиях такой крайней бедности живет 1 миллиард 200 миллионов человек, более трети из них – в большей части Африки, южнее Сахары.
Определение этой цели преодоления бедности, заявил журналистам председатель Всемирного банка Джим Йонг Ким на итоговой пресс-конференции, является для всего мира историческим моментом.
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