Всемирный банк планирует преодолеть бедность в мире

Всемирный банк планирует преодолеть бедность во всем мире на протяжении последующих 17 лет.

Чертой бедности, говорится в предложении политического комитета Всемирного банка, является выживание менее чем на 1,25 доллара США в день, и с этим нужно покончить до 2030 года, сообщает Радио «Свобода»

По оценкам Всемирного банка, в условиях такой крайней бедности живет 1 миллиард 200 миллионов человек, более трети из них – в большей части Африки, южнее Сахары.

Определение этой цели преодоления бедности, заявил журналистам председатель Всемирного банка Джим Йонг Ким на итоговой пресс-конференции, является для всего мира историческим моментом.