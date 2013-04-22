В Техасе после взрыва пропавшими без вести считаются 60 человек

По меньшей мере 60 человек числятся пропавшими без вести через два дня после взрыва на заводе по производству удобрений в американском городе Вест в штате Техас.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщет телеканал CNN со ссылкой на заявление сенатора от республиканской партии Джона Корнина.

Ранее мэр города Вест Томми Муска заявлял, что жертвами взрыва могли стать от 35 до 40 человек. Однако в ходе пресс-конференции он заявил, что число жертв взрыва составило 14 человек.

Сильный взрыв на заводе в ночь на четверг разрушил почти 100 построек в городе Вест, население которого составляет всего 2,8 тысячи человек. Данные о жертвах постоянно меняются. В ночь трагедии сообщалось о 70 жертвах, но власти эту информацию не подтверждали. По данным местного портала KWTX, в результате взрыва и пожара пострадали более 200 человек.