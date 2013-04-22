В Китае выявляют новые случаи заболевания птичьим гриппом

В Восточном Китае выявлены еще 5 случаев заболевания вирусом птичьего гриппа H7N9.

Как передает ИТАР-ТАСС со ccылкой на Центральное телевидение КНР, вирус обнаружен у пяти жителей провинции Чжэцзян, общее число заболевших им в КНР достигло 101 человек. При этом 18 из них скончались, еще 9 выздоровели. В госпиталях на лечении остаются 74 пациента.

В настоящее время медики пытаются выяснить причину распространения инфекции. Накануне врачи заявили, что "Эйч7-Эн9" не обнаружен у диких птиц. Лабораторные тесты, взятые у пернатых в Пекине, Шанхае, провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой дали отрицательные результаты на новый штамм гриппа. Ученые продолжают исследование.

Медики также утверждают, что случаев заражения человека от человека не выявлено.