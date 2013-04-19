Один из бостонских террористов задержан
12:45, 19 апреля 2013Зарубежные новости
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Второму удалось скрыться
Издание The Boston Globe сообщает, что один из подозреваемых в организации теракта в Бостоне задержан. Оказывается, это тот же молодой человек, чья компания сегодня ночью застрелила полицейского возле одного из общежитий в Бостоне.
Как передает Телеканал новостей "24", парня задержали в Вотертауне - городке, где находится общежитие Массачусетского технологического университета.
Другому подозреваемому удалось скрыться.
Однако полиция окружила по периметру 20 кварталов города и собирается обыскать каждый дом на этой территории, чтобы все-таки задержать 2-го террориста.
Больше информации ФБР не предоставляет.
Как сообщалось, 15 апреля два взрыва прогремели на одной из центральных улиц Бостона, возле финиша знаменитого Бостонского марафона. В результате теракта погибли три человека, более 180 получили ранения.
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