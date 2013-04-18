В Кении в результате наводнения погибли более 40 человек

Более 40 человек погибли в Кении в результате мощного наводнения, вызванного ливневыми дождями. Среди погибших - двое детей, ставших жертвами оползня в округе Нарок на юго-западе страны. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местное отделение Международного комитета Красного Креста.

Затоплен ряд районов. Свыше 50 тыс человек вынуждены покинуть родные места.

Спасательные работы в пострадавших районах значительно затруднены сложной дорожной обстановкой: после обильных осадков большинство грунтовых дорог превратились в непроходимое месиво из глины. Многие деревни, даже на традиционно засушливом северо-востоке, отрезаны водой от внешнего мира. Перерезана основная автомагистраль, связывающая Кению с соседней Угандой. Эта страна, не имеющая собственного выхода к морю, получает экспортные грузы в основном через кенийский порт Момбаса, откуда они доставляются по данной дороге.