В Техасе может взорваться и второй резервуар с химикатами

Пожарные, участвующие в ликвидации последствий крупного пожара и последовавшего за ним мощного взрыва на предприятии по производству удобрений в расположенном в американском штате Техас городе Вест, опасаются взрыва еще одного резервуара с химическими веществами.

Как передает РИА Новости, об этом сообщают американские СМИ.

В настоящее время пожарные пытаются приблизиться к резервуару, в котором могут находиться опасные вещества, однако их деятельность затруднена из-за высокой температуры и открытого пламени, бушующего на месте происшествия.

Ранее в прилегающих к предприятию районах в целях предосторожности были отключены газо- и электроснабжение, из находящихся рядом с заводом домов и приюта эвакуированы несколько сотен человек, сообщается о серьезных разрушениях в местной школе.

В результате взрыва на заводе удобрений, который ощущался в соседних городах в радиусе нескольких десятков километров, погибли, по данным СМИ, от 60 до 70 человек. Большинство пострадавших, счет которым ведется на сотни человек, получили осколочные ранения. В то же время официальные лица заявляют, что называть число жертв и пострадавших преждевременно.

Причина ЧП пока не названа.