Диеты вредят женскому организму

Украина известна тем, что дала миру много прекрасных моделей, - говорит Луиджи Граттон, доктор медицинских наук и специалист семейной медицины, диетологии и спортивного питания. - Поэтому тема диет для молодых девушек для вашей страны очень актуальна. В клинике мы обычно измеряем рост и вес человека, чтобы вычислить индекс массы тела. Каждый может сделать это сам. Чтобы узнать, в норме ли ваш вес, массу тела в килограммах разделите на рост в квадрате. Получим коэффициент от 20 до 30. У человека с нормальным весом он обычно равен 25, а у пациента с ожирением - более 30.

Вес девушки-модели ошибочно считают правильным, даже эталонной. На самом деле практически у всех таких девушек индекс массы тела значительно ниже нормы. Например, 17,5. Это очень вредно для здоровья, так как минимальное значение нормы - 19,5. Как модели могут быть хорошим примером для девушек? Ответ очевиден: никак.

Проблема низкого веса моделей связана не так с недостатком жира, как с малой массой мышечной ткани. Такое бывает, если женщина потребляет недостаточно белка. Но именно его требует организм для поддержания мышц.

Мягкие мышцы человека держат в норме кровяное давление, поддерживают скелет. Посмотрите на девушку-модель: у нее этих мышц практически нет. Не менее важна сердечная мышца. Если человек не получает достаточное количество белка, это очень вредит сердцу. Модели, которые довели себя до анорексии, рискуют получить сердечный приступ.

Девушкам не нужно слишком беспокоиться о своем весе, если коэффициент массы тела колеблется в пределах 20-25. Самый простой способ поддерживать мышцы в форме - есть достаточное количество белка - не менее 50 граммов в день.

Чтобы потреблять достаточное количество белка, не обязательно есть мясо в больших количествах. Белка много в ананасах, яблоках, киви. Из морских продуктов лучше есть мидии, креветки. Если все-таки не можете отказаться вд мяса, вам подойдет курятина, гусь, крольчатина.

gazeta.ua