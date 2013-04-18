"Миндальный" завтрак поможет похудеть

Горсть миндаля отлично утоляет голод и помогает справиться с приступами аппетита в течение дня. Ученые из США предлагают использовать миндаль в качестве вспомогательного средства всем, кто желает похудеть, пишут зарубежные СМИ.

Миндаль считается полезным для здоровья – его ядра усваиваются довольно долго, не вызывая при этом резкого повышения уровня сахара в крови. При переваривании миндаля глюкоза поступает в кровь медленно, а уровень инсулина увеличивается постепенно. В результате человек чувствует себя сытым дольше, чем после употребления быстро переваривающихся продуктов, таких как картофельные чипсы, сладости и многие другие снеки.

Участники эксперимента, которые ели завтрак с добавлением цельного миндаля, дольше оставались сытыми. А показатели уровня сахара в крови после завтрака и обеда у них были более здоровыми, чем у людей, которые ели утром продукты с высоким гликемическим индексом (быстро усваиваемые и вызывающие резкое повышение уровня глюкозы и инсулина).

Хотя завтрак должен быть питательным и полноценным, умеренное употребление продуктов с низким гликемическим индексом, таких как миндаль, уменьшает количество съедаемой пищи и способствует поддержанию нормального веса, заключили исследователи.