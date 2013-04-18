В Техасе взорвался завод: город разрушен, десятки погибших

В США взорвался завод В американском городе Вест (Техас) взорвался завод удобрений.

В результате взрыва, как передает местный телеканал KWTX, от 60 до 70 человек погибли, 200 человек ранены, из которых 40 находится в критическом состоянии.

По словам очевидцев, городок с населением 2,8 тысячи человек похож на зону военных действий. Многие дома разрушены, горит ряд зданий, в том числе школа и дом престарелых.

В частности, по предварительной информации, разрушены от 70 до 100 домов. Команды спасателей, прибывшие на место ЧП, заняли целое футбольное поле. При этом, власти ввели над городом бесполетную зону, чтобы не препятствовать полетам пожарных и медицинских вертолетов.

Как известно, 15 апреля в Бостоне прозвучало два взрыва во время марафона. Три человека погибли, более 180 получили ранения.

ТСН