В Китае число жертв птичьего гриппа H7N9 выросло до 16

Число жертв птичьего гриппа H7N9, впервые выявленного у человека в конце марта, увеличилось в Китае до 16 - скончались еще два жителя восточно-китайского мегаполиса Шанхай.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости.

Ранее сообщалось о 14 жертвах вируса H7N9, из которых девять человек умерли в Шанхае, двое - из провинции Чжэцзян, два человека - в провинции Цзянсу и еще один - провинции Аньхой.

Также Госкомитет сообщил о 14 новых случаях заражения человека этим вирусом - шесть заболевших в Шанхае, пять - в провинции Чжэцзян и три - в провинции Цзянсу). Таким образом, по состоянию на 20.00 (16.00 мск) вторника всего в Китае выявлены 77 заболевших: 30 человек в Шанхае, 20 - в провинции Цзянсу, 21 - в провинции Чжэцзян, три - в провинции Аньхой, два - в провинции Хэнань и один - в Пекине.

До конца прошлой недели все случаи птичьего гриппа H7N9 были локализованы на востоке страны (в Шанхае и в провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Аньхой) однако в субботу был выявлен первый случай в китайской столице, а в воскресенье стало известно, что вирус был обнаружен у жителей провинции Хэнань в центральном Китае.

Китайские эксперты отмечают, что случаев передачи вируса H7N9 от человека к человеку пока не зарегистрировано. Также не зафиксировано эпидемиологической связи между всеми случаями заболеваний. Нет сообщений и о случаях массового заболевания гриппом H7N9 домашней птицы. Специалисты заверяют, что опасный вирус погибает при термической обработке и призывают население не паниковать, избегать контактов с живой птицей, более тщательно готовить продукты из мяса птицы.