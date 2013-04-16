В Иране произошло мощное землетрясение
15:39, 16 апреля 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 7,8
В Иране произошло землетрясение магнитудой 7,8.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 7,8 произошли на глубине 15 километров. Эпицентр располагался в 200 километрах от иранского города Захедан близ границы с Пакистаном.
В столице ОАЭ Абу-Даби и в Дубае были эвакуированы офисы и жилые помещения, располагающиеся в небоскребах, после того, как сработали сигнализации, предупреждающие о стихийных бедствиях. Тысячи людей остаются в настоящее время на улицах в ожидании разрешения вернуться в офисы и дома. О каких-либо разрушениях не сообщается.
Землетрясение также ощущалось в Нью-Дели и других индийских городах.
Сотни людей могли погибнуть в результате землетрясения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление неназванного представителя иранских властей.
Как сообщило позже государственное телевидение Ирана, к настоящему времени подтверждена гибель не менее 40 человек, разрушено более 1,2 тысячи домов.
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