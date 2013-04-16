Что влияет на здоровье мужчин

Швецкие ученые пришли к выводу, что брак с умной женщиной имеет позитивное влияние на здоровье мужчины.

К такой мысли ученые пришли после исследования, участие в котором приняли полтора миллиона семейных пар.

А вот мужской интеллект не имеет такого влияния на здоровье жены.

Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что именно жена принимает важные решения относительно семейного образа жизни, а также она, в большинстве случаев, составляет пищевой рацион.

К слову, датские исследователи доказали, что в семьях, где жена зарабатывает больше благоверного, у мужчин чаще возникают проблемы сексуального характера.

24tv.ua