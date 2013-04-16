В Бостоне во время международного марафона прогремели взрывы

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне во время международного марафона, передает РИА «Новости».

По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Погибли три человека, в том числе ребенок 8 лет, более 140 человек получили ранения.

Самодельные взрывные устройства были приведены в действие на финише старейшего марафона, следующего по улице Доброй воли, в 2 часа 50 минут по времени восточного побережья. Взрывы официально названы "скоординированной террористической атакой".

"Мы пока не знаем, кто совершил это и зачем, и мы не должны торопиться с выводами. Но без всякого сомнения, мы выясним все до конца, разыщем того, кто совершил это, и заставим ответить", - заявил президент США Барак Обама в обращении к нации, призвав молиться за жертв трагедии.

Члены палаты представителей конгресса США на заседании в понедельник почтили минутой молчания память погибших в результате взрывов в Бостоне.

"Это бессмысленное насилие еще ужаснее потому, что произошло на мероприятии, призванном объединять людей со всего мира в духе спорта и гармонии", - отметил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Предположительно, бомбы привели в действие дистанционно, с помощью мобильного телефона - примерно через 40 минут после взрывов мобильная связь в Бостоне была отключена, чтобы исключить возможность срабатывания других взрывных устройств.

Контртеррористические формирования полиции, обыскивающие место взрыва, обнаружили в окрестностях еще пять неразорвавшихся взрывных устройств, обезвреженных на месте, сообщил сайт газеты Wall Street Journal. Первоначально сообщалось также о третьем взрыве в общественной библиотеке, однако позже выяснилось, что там произошло возгорание, не связанное с терактом.

Дознаватели ФБР уже проводят опросы по факту взрывов, однако подозреваемых в деле пока нет. Никто не взял на себя ответственность за теракт.

В США усилены меры безопасности также у Белого дома в Вашингтоне и вокруг Пентагона, Нью-Йорк задействовал для патрулирования в местах скопления туристов и на значимых объектах инфраструктуры тысячи сотрудников полиции, развернув мобильные антитеррористические станции.