70% жертв торговли людьми - женщины, 15% - дети

Европейская комиссия обеспокоена ростом количества жертв торговли людьми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрем, представляя первый доклад по торговле с людьми.

“К сожалению, сегодня мы можем уверенно говорить об ухудшении ситуации с торговлей людьми”, - заявила она.

По словам еврокомиссара, в 2008-2010 годах в ЕС было зарегистрировано 23 тыс. 632 жертвы торговли людьми, из них почти 60% - выходцы из европейских стран, прежде всего из Болгарии и Румынии. Среди неевропейцев чаще всего жертвами торговли людьми становятся выходцы из Нигерии и Китая.

Комиссар отметила, что почти 70% жертв – женщины, еще 15% - дети. При этом чаще всего людей продают с целью сексуальной эксплуатации, а также для принудительной работы и для изъятия органов.

При этом С.Мальмстрем отметила, что количество приговоров обвиняемым в совершении преступлений в сфере торговли людьми уменьшается.

Кроме того, Еврокомиссия видит признаки усиления деятельности организованной преступности, сказала С.Мальмстрем.

Комиссар также обратила внимание на тот факт, что только 6 из 27 стран - членов ЕС полностью реализовали в национальном законодательстве положения Директивы по борьбе с торговлей людьми 2011 года, хотя должны были сделать это еще до 6 апреля этого года.