Самый опасный продукт в супермаркете

Ученые Великобритании в последние годы обеспокоены здоровьем нации, поэтому стремятся уделять как можно больше времени экспериментам и разработкам в области диетологии и здорового питания.

Так, недавно исследователи обнаружили, что практически половина британцев желают, чтобы их супруги и возлюбленные похудели, а половина британских школьников не употребляют здоровой пищи в качестве перекусов. Так, вместо фруктов и овощей дети предпочитают пиццу, чипсы, шоколадные батончики и высококалорийные напитки.

Теперь же исследователи решили узнать, какие самые опасные для здоровья человека продукты поджидают нас на полках супермаркетов. Результат исследования оказался весьма неожиданным. Как выяснилось, самым опасным и вредным для здоровья продуктом из супермаркета оказался нерезаный листовой салат, который продается в упаковках уже готовым к употреблению.

Эксперт в области бактериологии Джозеф Пеннингтон рассказал, что в ходе исследований он и его коллеги обнаружили в упаковке с нерезаным салатом вредные бактерии, которые сложно убить даже при термической обработке.

Профессор утверждает, что в связи с этим будет безопаснее и полезнее съест гамбургер, чем салат из этого же гамбургера.

По мнению ученых, любители такого салата рискуют заразиться криптоспоридиями, сальмонеллой и листериями.

Также эксперты акцентируют внимание на том, что чаще всего мы сами, закупая продукты впрок, неправильно храним их, что и дает возможность вредным микроорганизмам размножаться. Особенно остро это касается владельцев ресторанного бизнеса, которые закупают продукты питания большими партиями. Ни для кого, не секрет, что сохранить свежесть пищевых продуктов легко, если соблюдать санитарные нормы, правила их хранения и перевозки. Сегодня можно приобрести мешки п п, которые используются при перевозке продуктов питания и различной хозяйственной продукции. Также не менее полезна в хозяйстве и на производстве полиэтиленовая пленка.

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