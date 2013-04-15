Украина запретила импорт мяса из Европы
12:26, 15 апреля 2013Зарубежные новости
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Скот инфицирован вирусом Шмалленберга
Украина ввела запрет на ввоз в страну крупного и мелкого рогатого скота из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Австрии, Испании и Бельгии в связи с обнаружением на территории этих стран болезни скота, вызванной вирусом Шмалленберга.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины.
Согласно сообщению, запрет также распространяется на генетический материал скота.
Как сообщал УНИАН, Украина с 20 марта 2013 года ввела временный запрет на ввоз свинины из Бразилии, который действует до сих пор.
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