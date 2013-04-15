Не нервничайте по мелочам, это разрушает психику

Нервничаете по мелочам? Профессор одного из исследовательских институтов Британии, Сюьзан Чарльз, в один голос со своими коллегами убеждает этого не делать. Согласно результатам недавно завершившегося исследования, переживания по поводу пробок на дорогах, засорившихся стоков или перегоревшей лампочки столь же губительны, как стрессы с достаточно весомыми причинами, нездоровое питание и гиподинамия.

Любой, даже самый незначительный конфликт на рабочем месте, ссора с партнером по поводу не выброшенного вечером мусора — все это может «аукаться» не только спустя несколько часов или дней, но даже через много лет! Поработав с респондентами в возрасте от 25 до 74 лет, ученые обнаружили, что многие так или иначе тревожатся даже тогда, когда ситуация себя уже давно исчерпала. Причин тому несколько: с одной стороны, мелкие раздражители имеют свойство накапливаться, с другой — неприятные воспоминания могут вернуться в любой момент, напоминая о напряженном эмоциональном состоянии. А ведь, как известно, наш мозг творит чудеса и порой принимает воображаемое за действительность, например, повышая пульс, давление.

Согласно результатам другого исследования, люди, несмотря на предупреждения врачей, начинают заботиться о собственном психическом здоровье зачастую лишь тогда, когда доводят себя до серьезного состояния, действительно требующего вмешательства специалиста. На самом деле почти никто не пытается регулировать свои эмоциональные состояния, считая это невозможным. А ведь даже обычная дыхательная гимнастика способна понизить уровень стресса, например, в час пик в метро. Но люди очень редко относятся к таким советам серьезно, — сетуют врачи. «Накрутив» себя из-за всевозможных мелких неприятностей, они начинают довольно агрессивно реагировать на любые раздражители. И это в современном мире — уже почти эпидемия, малозначимые причины все чаще становятся виновниками серьезных психических расстройств.

Самой уязвимой группой по-прежнему остаются менеджеры среднего звена: на работе на них давит множество факторов. Малоподвижный образ жизни, необходимость отвечать перед начальством за действия подчиненных, отсутствие возможности самостоятельно принимать решения... Все это делает несчастными и повышает стресс.

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