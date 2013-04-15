В Китае растет число заразившихся вирусом H7N9

Количество случаев заражения вирусом птичьего гриппа H7N9 в КНР составило 51. В провинции Хэнань (центральный Китай) выявлены двое новых заболевших. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей лаборатории пекинского центра профилактики и лечения заболеваний.

Один из заболевших - 34-летний владелец ресторана в городе Кайфэн (административный центр провинции). У мужчины симптомы гриппа были выявлены еще 6 апреля. Он находится в критическим состоянии, передало агентство Синьхуа. Второй заболевший - 65-летний крестьянин из населенного пункта Чжукоу - мог заразиться, ухаживая за домашней птицей. Его состояние оценивается как стабильное.

В минувшую субботу был подтвержден первый случай заражения в столице Китая. Инфицирован семилетний ребенок, который в настоящее время проходит лечение в больнице. Все, кто контактировал с ним, находятся под наблюдением врачей.

В Китае скончались одиннадцать человек, заразившихся высокопатогенным вирусом.