Орехи нужно есть ежедневно

Согласно новым данным, ежедневное употребление орехов помогает снизить риск развития ишемической болезни сердца и снизить уровень холестерина в крови, пишут зарубежные СМИ.

В исследовании принимало участие 583 человека с различным уровнем холестерина, употребляя в среднем ежедневно 67 граммов из таких орехов: миндаль, фундук, кешью, фисташки, грецкие орехи, арахис. В итоге оказалось, что общая концентрация холестерина снизилась на 5,1%, а количество липопротеинов низкой плотности («вредного» холестерина) – на 7,4%.

Специалисты утверждают, что ежедневное потребление любых орехов в разумном количестве (рекомендовано не больше 67 граммов в сутки) благоприятно повлияет на уровень липидов в крови и снизит риск развития ишемической болезни сердца.