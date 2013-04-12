Ботокс способствует развитию депрессии

Психолог Майкл Льюис из Кардиффского университета полагает, что Ботокс может способствовать развитию депрессии. Идея проста: токсин не дает человеку внешне проявлять всю гамму эмоций, включая радостные, и в результате он перестает их чувствовать.

Как отмечает BBC, в частности, речь идет о влиянии частичного паралича глазных мышц. Они играют важную роль, когда человек улыбается. Был проведен соответствующий эксперимент с 25 людьми.

С помощью вопросника оценивался уровень развития депрессии. Все люди прибегали к Ботоксу. Примечательно: признаки депрессии были больше выражены в группе людей, которые делали инъекции, дабы избавиться от морщинок в уголках глаз и морщин на лбу, по сравнению с группой, убиравшей только морщины на лбу.

По мнению ученого, кстати, когда человек не может хмуриться, он испытывает меньше негативных эмоций. Льюис хочет в ближайшее время изучить влияние аналогичной терапии на чувство отвращения, характерное для обсессивно-компульсивного расстройства.

Меддэйли