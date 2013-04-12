7 причин любить шоколад

Бельгийская почта сделала подарок не только филателистам, но и любителям сладкого, выпустив "шоколадные" марки.



Вкус этого кондитерского изделия был добавлен в основу марки в виде эфирных масел какао, который чувствуется при облизывании. Краска также источает аромат шоколада. С уверенностью можно сказать, что весь тираж "вкусных" марок будет распродан в самые короткие сроки. А вообще, шоколад - это не только вкусно, но и полезно. В нем содержатся элементы, способствующие психологическому восстановлению и снятию стресса. Особенно полезен горький шоколад - он стимулирует выброс эндорфинов, которые улучшают настроение и поддерживажают тонус. Но и это еще не все. Оказывается....

...шоколад бодрит.

В какао-бобах, из которых делают шоколад, содержится кофеин. В умеренных дозах кофеин повышает умственную и физическую работоспособность, даeт возможность лучше реагировать на изменения обстановки (усиливаются положительные условные рефлексы), уменьшает чувство усталости и сонливости. К тому же, в шоколаде много глюкозы - основного источника "топлива" для нашего организма.

...шоколад улучшает настроение.

Какао-бобы - отличный источник триптофана, аминокислоты, которая нужна для синтеза в нашем мозге серотонина, который называют "гормоном счастья". При стрессе в организме истощаются запасы серотонина. Результат - подавленное настроение, упадок сил. И даже плохое самочувствие: при снижении серотонина повышается чувствительность болевой системы организма, то есть, даже слабое раздражение отзывается сильной болью. Шоколад стимулирует выработку серотонина, повышая настроение.

...шоколад замедляет старение кожи.

Ежедневно употребляя в пищу черный шоколад, можно замедлить старение кожи, считают ученые из Великобритании. В ходе исследования они выяснили: несколько кусочков чeрного шоколада в день замедляют процесс разрушения коллагеновых волокон и улучшают обмен веществ в нашей коже. Это происходит благодаря высокому содержанию сильных антиоксидантов - флавоноидов. Кроме того, черный шоколад снижает риск развития одного из самых опасных видов рака - меланомы.

...шоколад спасает от диабета и ожирения.



Темный шоколад снижает риск развития сахарного диабета и ожирения, уверены исследователи из Каролинского института (Швеция). Они провели эксперимент и обнаружили, что употребление черного шоколада не вызывает значительного повышения сахара крови и выработки большого количества инсулина. Ученые даже зафиксировали снижение заболеваемости сахарным диабетом 2 типа и небольшое уменьшение массы тела среди людей, регулярно получавших черный шоколад. По мнению ученых, благоприятное действие черного шоколада связано с содержащимися в нем антиоксидантами - флавоноидами. В ходе исследования выяснился еще один интересный факт: оказывается для мужчин наименее полезен белый шоколад, а для женщин - молочный.



...тeмный шоколад помогает похудеть.



Темный шоколад снижает тягу к вредным продуктам, уверены ученые из универистета Копенгагена (Дания). Этот продукт не только богат антиоксидантами, но и снижает тягу к жирному, сладкому и соленому. В ходе эксперимента учeные набюдали, как влияет потребление темного и молочного шоколада на организм молодых людей, которые ничего не ели в течение 12 часов. Еще через 5 часов испытуемым дали полноценно пообедать. Оказалось, что 100-граммовая плитка черного шоколада не только утоляет голод, но и снижает аппетит, что нельзя сказать о молочном шоколаде. Так, после чeрного шоколода волонтeры съели значительно меньше пищи, и что особенно важно, ели очень мало солeного, сладкого и жирного. По мнению ученых, тeмный шоколад помогает сократить потребеление калорий на 15%.



...шоколад полезен для сердца и сосудов.



Исследование, которое проводили ученые из Университета Сан-Диего, показало, что темный шоколад, содержащий вещества флаванолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным свойствами, полезен для сердца. 30 добровольцев употребляли по 51 г чeрного шоколада (70% какао) и столько же белого молочного шоколада (0% какао) в течение 15 дней. Участникам измеряли давление, кровоток и циркуляцию липидов в крови до и после эксперимента. Тесты показали, что те, кто ел чeрный шоколад, имели более высокий уровень "хорошего" холестерина.



Но все исследователи сходятся в одном: с шоколадом важно не переборщить. Во-первых, рекомендуют есть не белый или молочный, а именно чeрный качественный шоколад с содержанием какао не меньше 70%, желательно - без сладких добавок вроде вафель или карамели. Во-вторых, и с таким шоколадом стоит проявлять умеренность, ведь в нeм довольно много калорий. Оптимальная "доза" - 30-50 граммов в день.

zdr.ru