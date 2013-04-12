Вдыхание паров валерьянки поможет заснуть

Вдыхать аромат настойки советуют медленно и неглубоко.

Медицинские исследования показали, что быстрее справиться с бессонницей поможет не внутренний прием валерьянки, а вдыхание ее паров, сообщает Российская газета.

Оказалось, что таким способом эффект достигается в 20 раз быстрее. Врачи советуют вдыхать настойку валерианы только перед сном по три раза в каждую ноздрю. Больше вдыхать не рекомендуется, так как передозировка валерьянкой может привести к возникновению головной боли. Вдыхать аромат настойки нужно медленно и неглубоко.

Успокаивающий эффект валерианы достигается за счет эфирного масла, которое содержится в корневище растения. Настойку валерьянки советуют применять при повышенной нервной возбудимости, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии и мигрени.

korzonews.info