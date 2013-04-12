Щедрость полезна во всех отношениях

Щедрость полезна для здоровья и развития, — утверждают ученые из Университета Уортона, которые решили проанализировать, как именно влияет щедрость на жизнь человека.

То, что быть щедрым хорошо, казалось бы, не надо устанавливать эмпирическим путем. Однако, исследователи решили определить факторы, которые подтвердили бы пользу щедрости перед лицом ученых мужей, зачастую скептически настроенных и не терпящих «лирических» подтверждений. Однако, в результате и они признали позитивные свойства щедрости. Так, оказалось, что люди, готовые ежемесячно жертвовать на благотворительность какой-то процент своего заработка, быстрее увеличивают свои доходы, чем те, кому горестно расставание с каждой копейкой. Ученые говорят, что в некоторой мере причина скрывается в мотивации: человек понимает, что своим трудом поможет не только себе, но и ближнему. А при этом, если еще и ориентируется на конкретного человека или организацию, знает, что будет сделано за его деньги, то и работает значительно эффективнее. В любом случае, у таких людей со временем доходы растут охотнее, чем у тех, кто все оставляет для себя.

Ученые также подметили, что у тех врачей с частной практикой, которые «расщедрились» на хорошее мыло в туалете, обычно на 45% пациентов больше, при том, что все сопутствующие факторы одинаковы. Людям нравится чувствовать заботу и щедрость, так что они возвращаются именно к тем, кто может похвастаться такими качествами. Причем, совершенно необязательно делать большие значимые вещи, иногда важна каждая деталь.

Также ученые доказали, что именно система бонусов и поощрений делает коллектив более трудоспособным, достигающим успеха. А вот система штрафов и наказаний, какой бы она не казалась эффективной на первый взгляд, — это просто самообман для скупого шефа, — говорят исследователи.

scienceblog.ru