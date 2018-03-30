Где оздоровиться зимой?

За осень у большинства людей за плечами накапливается усталость. Поэтому многие из нас решают зимой оздоровиться и «подлечить болячки», отправившись в какую-нибудь «кузницу» здоровья.

Существует много лечебно-оздоровительных центров и лечебных курортов, но самую большую популярность среди народа заслужили те, которые построены на базе минеральных источников. «Нет дыма без огня. Если люди выстраиваются в очереди к целебным источникам, значит, им это помогает», — считает врач-реабилитолог Борис Скачко. Специалист рассказал нам, как выбрать себе подходящую «водичку» и как ее правильно пить.

КОМУ ПОЛЕЗНО СЪЕЗДИТ В САНАТОРИЙ

На «зимние воды» полезно поехать любому человеку. Дело в том, что большинство из них очищают печень и почки, а это нужно периодически, раз в 1—2 года, делать всем. Но больше всего зимние курорты показаны тем, кто хочет вылечиться от какого-нибудь хронического заболевания: курортотерапия — это заключительный этап борьбы с болезнью. Если лечиться грамотно, то после завершения двух-трех «минеральных» курсов хворь говорит человеку «прощай». Конечно, при том условии, что он и после курорта будет вести здоровый образ жизни. Проконтролировать процесс можно, сдав анализы до и после лечения.

ПРАВИЛА КУРОРТОТЕРАПИИ

Минеральные воды — это воды, насыщенные различными микроэлементами, химическими соединениями. Все они сильно ускоряют обмен веществ в определенном направлении. Поэтому несоблюдение правил приема, наблюдающиеся при самолечении, может серьезно навредить здоровью. Распространенные последствия «народной самодеятельности» — аритмия, остеопороз, тошнота, понос. Кроме того, нередко во время питьевого лечения минералкой, особенно при мочекаменной и желчнокаменной болезни, наступает обострение заболевания, о которых следует сразу же сообщать медицинскому персоналу курорта.

Вот почему важно соблюдать правила курортотерапии:

1. Лечиться «минералкой» можно только в периоде затухания заболевания. В период обострения ехать на курорт нельзя — станет еще хуже.

2. Минеральные воды оказывают лечебный эффект только при соблюдении определенных условий их приема — дозировки, времени (до еды, после) и продолжительности приема (обычно для эффекта нужно 21-24 дня), температуры и т.д.

3. Тип воды, которая показана конкретному пациенту, ее количество и то, с чем ее можно мешать, определяет врач-курортолог.

4. Пить большинство минеральных вод нужно из поильника с носиком, не «полоща» во рту и сразу глотая. Это делают из-за того, что при контакте с зубами они разрушают эмаль.

5. Воду, которая пахнет сероводородом, нужно подогревать на огне, пока не испарится запах. Если не выпустить сероводород, такой водой можно отравиться.

В КОМПЛЕКСЕ — СИЛА

Лечение даст максимальный эффект, если параллельно с питьем минералки пройти один-два курса дополнительных процедур.

При гепатите, холецистите, дискинезии желчного пузыря, панкреатите — УВЧ-терапия (курс 8-10 процедур); озокерит на больную область (курс 6-8 процедур).

При гастрите и язвенной болезни — амплипульстерапия, индуктотермия (курс 6-8 процедур).

При ишемической болезни сердца, неврозе — массаж (курс 8-10 процедур); ЛФК (курс 8-10 процедур).

При артрите — сероводородные ванны (курс 10 процедур); магнитотерапия (8 процедур)

При гинекологических проблемах — фонофорез (курс 8-10 процедур); магнитотерапия.

Дмитрий Гуцало, Сегодня