США: буря оставила без электричества десятки тысяч домов

Сильная буря обрушилась на Средний Запад США. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на американские СМИ, в регионе без энергоснабжения остались десятки тысяч домов.

Непогода затронула, в основном, штаты Миссури, Миннесота, Арканзас, Южная и Северная Дакота. В Миссури, где сильный ветер ломал кроны деревьев и обрывал линии электропередачи, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В пригороде крупнейшего города штата - Сент-Луиса - без света остались более 24 тыс потребителей. В городе Салливан штормовой ветер снес крышу местной церкви, в которой собрался на репетицию хор. Людям удалось укрыться в подвале строения.

Несмотря на наступившую весну, на Миннесоту и Южную Дакоту обрушилась снежная буря. Над Арканзасом пронесся торнадо, четыре человека получили серьезные травмы.

По прогнозам метеорологов, регион еще несколько дней будет находиться во власти холодного циклона. Ожидаются грозовые дожди, сильный порывистый ветер и снег.

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