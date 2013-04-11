Организм человека старше его официального возраста на 15 лет

Современное поколение взрослых имеет более низкие показатели здоровья, чем предыдущие поколения. Реальный возраст человека нужно высчитывать, прибавляя 15 лет, пишет Open.by. Такова разница в показателях с родителями, дедушками и бабушками.

Высокое давление, диабет, ожирение встречается сейчас гораздо чаще, доказывает 25-тилетнее исследование 6000 человек 20, 30, 40, 50 лет. Оказалось, молодое поколение демонстрировало плохие показатели метаболического здоровья.

Мужчины 30 лет на 20% чаще имели лишний вес по сравнению с предыдущими поколениями. А женщины "за 20" в два раза чаще страдали от ожирения, чем женщины этого же возраста, но жившие 10 лет назад. Распространенность ожирения в группе 40-летних мужчин и женщин можно смело сравнить с уровнем 55-летних.

По мнению специалистов, отказ от курения в развитых странах приводит к увеличению числа людей с болезнями, связанными с ожирением. Раньше же основную проблему представляли заболевания, вызванные курением (например, рак легких).