Чем полезен запах розмарина

Эфирное масло из розмарина помогает улучшить долговременную память и бдительность. Научное обоснование этого представили британские исследователи, пишут зарубежные СМИ.

В эксперименте, проведенном психологами из университета Нортумбрии, Ньюкасл, участвовали 66 здоровых добровольцев. Одну группу поместили в комнату, наполненную ароматом розмарина, а другие находились в комнате без определенного запаха. Участники обеих групп заполняли тесты для оценки их перспективных функций памяти. После пребывания в комнатах участники снова прошли серию тестов, и эксперты зафиксировали, что у людей из комнаты «розмарина» результаты тестов на запоминание и долгосрочную память оказались на 60-75% выше, чем у тех, кто был в обычной комнате.

Анализ крови всех добровольцев выявил, что после вдыхания аромата розмарина повысилась концентрация соединения 1,8-цинеол. Это соединение ранее связали с воздействием на биохимические системы, лежащие в основе памяти.