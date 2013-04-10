Скончался разработчик метода экстракорпорального оплодотворения

Нобелевский лауреат, разработчик технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) британец Роберт Эдвардс скончался в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Кембриджского университета, где Р.Эдвардс много лет работал в департаменте физиологии.

Р.Эдвардс в 2010 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за разработку метода оплодотворения человеческих яйцеклеток in vitro, медицинского достижения, которое представляет смену парадигмы в лечении многих типов бесплодия.

Состояние его здоровья тогда не позволило профессору приехать на церемонию вручения - за него премию получила его супруга Рут.

Р.Эдвардс разработал метод, который дал миллионам бесплодных пар возможность иметь детей. Он начал свои исследования в области оплодотворения в Кембриджском университете еще в 1955 году. Вместе с гинекологом Патриком Стептоу они впервые смогли получить оплодотворение в пробирке в 1970 году. Однако около 10 лет не удавалось добиться, чтобы оплодотворенная яйцеклетка прижилась, беременность прошла нормально и завершилась рождением здорового ребенка. Только в 1978 году, 25 июля, родился первый "ребенок из пробирки" - Луиза Браун.

В 2001 году Р.Эдвардс получил самую престижную американскую награду в сфере медицины - Ласкеровскую премию. В 2011 году "за службу биологии размножения человека" он был возведен в рыцарское достоинство.