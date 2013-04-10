Деньги - лекарство от боли

У человека, который руками пересчитывает деньги, в организме увеличивается выработка гормона эндорфина – природного обезболивающего. Ученые из Университета Миннесоты (США) научно объяснили, почему людям так приятно считать деньги.

В ходе эксперимента одна группа молодых добровольцев вручную считала полоски бумаги, а другая – купюры номиналом 100 долларов. После этого все участники прошли небольшой болевой тест. Оказалось, что болевая выносливость у всех участников группы, считавшей деньги, была повышенной. Кроме того, у них улучшилась самооценка.

likar.info