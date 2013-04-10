Жертвами землетрясения в Иране стали 37 человек
10:16, 10 апреля 2013Зарубежные новости
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Разрушены 12 деревень
В результате землетрясения в Иране неподалеку от АЭС в Бушере погибли не менее 37 человек, более 850 получили ранения.
Очаг землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего накануне, находился примерно в 90 км от Бушера. С момента основного удара произошло около 80 повторных толчков, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Власти региона сообщили, что разрушены 12 деревень, но сама АЭС не пострадала.
Толчки ощущались также в Бахрейне, Дубае и Абу-Даби.
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