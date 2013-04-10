Cмертная казнь в мире применяется все реже

Международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе сообщает о снижении применения смертной казни по всему миру за последнее десятилетие, при этом выражая озабоченность ее восстановлением в некоторых странах.

В числе последних оказались Индия, где в последние несколько месяцев высшая мера наказания была приведена в исполнение впервые с 2004 года, а также Япония, Гамбия и Пакистан, сообщает русская служба Би-Би-Си

Эксперты уверены, что смертная казнь в мире в целом становится все менее распространенной, постепенно уходя в прошлое.

Как отмечают авторы доклада, наиболее часто приводят в исполнение высшую меру наказания в пяти странах - Китае, Иране, Ираке, Саудовской Аравии и США.

Эксперты Amnesty International обращают внимание на тревожный рост числа смертных казней в Ираке - их число там в 2012 году выросло вдвое по сравнению с 2011 годом - с 68 до 129.

В Иране в 2012 году было приведено в исполнение 314 смертных казней, в Саудовской Аравии - по меньшей мере 79.

В США были приведены в исполнение 43 смертных приговора - это столько же, сколько в 2011 году, но в меньшем количестве штатов.

Однако авторы доклада затруднились назвать точные цифры смертных казней в Китае, где эта статистика засекречена, но эксперты Amnesty полагают, что там были казнены тысячи людей - больше, чем во всех остальных странах, вместе взятых.

В докладе говорится о прогрессе в области прекращения применения смертной казни во всех регионах мира, несмотря на то, что несколько стран возобновили их применение после периода моратория.

Индия и Индонезия привели в исполнение первые смертные казни за несколько лет.

В целом количество смертных казней в 2012 году выросло всего на две по сравнению с 2011 годом, достигнув 682.

В 2012 году было также вынесено меньше смертных приговоров - 1722 против 1923 в 2011 году, в меньшем количестве стран (59 против 63).

Также, несмотря на возобновление применения смертной казни в некоторых государствах, общее число стран, в которых они применялись, осталось в 2012 году таким же, как и в 2011 - 21.

Авторы доклада указывают, что это значительно меньше, чем десятилетие назад, когда смертная казнь применялась в 28 странах.

Латвия в прошлом году стала 97-й страной, запретившей смертную казнь за любые преступления.

Что касается способов исполнения смертных приговоров, то они в прошлом году включали в себя расстрел, повешение, смертельную инъекцию и обезглавливание.