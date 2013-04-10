В Китае растет число жертв птичьего гриппа H7N9

Число жертв птичьего гриппа H7N9, впервые выявленного у человека в конце марта, выросло в Китае до девяти - скончался житель восточно-китайской провинции Аньхой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости.

Ранее сообщалось о восьми умерших в результате заражения вирусом H7N9, из которых пять человек умерли в Шанхае, двое - в провинции Чжэцзян, один - в провинции Цзянсу.

Госкомитет также сообщил во вторник о четырех новых случаях заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 - два заболевших в провинции Чжэцзян и два в Шанхае. Таким образом, по состоянию на вечер вторника, всего в Китае выявлены 28 заболевших, пока все они локализованы на востоке страны: 13 человек заболели в Шанхае, восемь - в провинции Цзянсу, пять - в провинции Чжэцзян и два - в провинции Аньхой.

Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено. Также не выявлено эпидемиологической связи между всеми случаями заболеваний. Нет сообщений и о случаях массового заболевания гриппом H7N9 домашней птицы.