АЭС "Бушер" в Иране не пострадала от землетрясения

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление от властей Ирана, сообщивших, что сильное землетрясение, которое произошло на юго-западе страны, не нанесло АЭС "Бушер" никакого ущерба, передает РИА «Новости».

Несколько землетрясений, магнитуда первого из которых составила 6,3, произошли приблизительно в 90 километрах от иранского города Бушер, рядом с которым расположена единственная в стране АЭС.

"Иран проинформировал об этом событии МАГАТЭ, сообщив, что станция не была повреждена, и выброса радиоактивных веществ не произошло", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее представитель ЗАО "Атомстройэкспорт", которое строило АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости, что землетрясение ощущалось на станции, но на ее работу не повлияло.