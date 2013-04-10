АЭС "Бушер" в Иране не пострадала от землетрясения
08:34, 10 апреля 2013Зарубежные новости
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Ущерб не нанесен
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление от властей Ирана, сообщивших, что сильное землетрясение, которое произошло на юго-западе страны, не нанесло АЭС "Бушер" никакого ущерба, передает РИА «Новости».
Несколько землетрясений, магнитуда первого из которых составила 6,3, произошли приблизительно в 90 километрах от иранского города Бушер, рядом с которым расположена единственная в стране АЭС.
"Иран проинформировал об этом событии МАГАТЭ, сообщив, что станция не была повреждена, и выброса радиоактивных веществ не произошло", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее представитель ЗАО "Атомстройэкспорт", которое строило АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости, что землетрясение ощущалось на станции, но на ее работу не повлияло.
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