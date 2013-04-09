Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня рядом с АЭС "Бушер" в Иране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер, в окрестностях которого находится атомная электростанция. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.