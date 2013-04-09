Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Иране
15:40, 09 апреля 2013Зарубежные новости
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Рядом с АЭС "Бушер"
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня рядом с АЭС "Бушер" в Иране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер, в окрестностях которого находится атомная электростанция. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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